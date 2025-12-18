Misano celebra un’eccellenza del commercio di vicinato | la macelleria diventa Bottega Storica

Misano Adriatico si distingue ancora una volta celebrando un’eccellenza locale: la Macelleria Da Liviano, storica attività di Scacciano, ha ottenuto il riconoscimento di Bottega Storica. Un traguardo che valorizza il commercio di vicinato e la tradizione, rafforzando il legame tra comunità e artigianalità. Questo riconoscimento testimonia l’importanza di preservare e promuovere le eccellenze del territorio, simbolo di qualità e autenticità.

