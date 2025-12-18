Misano celebra un’eccellenza del commercio di vicinato | la macelleria diventa Bottega Storica
Misano Adriatico si distingue ancora una volta celebrando un’eccellenza locale: la Macelleria Da Liviano, storica attività di Scacciano, ha ottenuto il riconoscimento di Bottega Storica. Un traguardo che valorizza il commercio di vicinato e la tradizione, rafforzando il legame tra comunità e artigianalità. Questo riconoscimento testimonia l’importanza di preservare e promuovere le eccellenze del territorio, simbolo di qualità e autenticità.
Misano Adriatico celebra una nuova eccellenza del commercio di vicinato. La Macelleria Da Liviano storica attività di Scacciano, frazione di Misano Adriatico, ha ricevuto ufficialmente la targa di Bottega Storica, entrando a far parte dell’Albo comunale delle Botteghe Storiche e del progetto di. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
