Minardi e la Ferrari | Vasseur impari l’italiano e fossi in Maranello starei a sentire un po’ di più Hamilton

Giancarlo Minardi, storico team manager, offre un consiglio diretto a Vasseur: imparare l’italiano e ascoltare di più Hamilton. Con un passato che ha visto emergere campioni come Alonso, Fisichella e Trulli, Minardi commenta le dinamiche attuali di Ferrari e Formula 1, sottolineando l’importanza di ascolto e comprensione nel mondo del motorsport e della gestione di un team di alto livello.

© Ilnapolista.it - Minardi e la Ferrari: «Vasseur impari l’italiano e fossi in Maranello starei a sentire un po’ di più Hamilton» Giancarlo Minardi è l’uomo che ha portato sulle piste dei Gran Premi gente come Alonso, Fisichella, Trulli. Nel presente è lui a curare per conto di Ace la crescita delle speranze italiane del volante. Con risultati incoraggianti, se pensiamo ad Antonelli, l’Harry Potter della Mercedes, e Fornaroli, campione del mondo di F2 appena entrato nell’orbita McLaren. Leo Turrini lo ha intervistato per il Quotidiano Sportivo. Minardi, quando il Cavallino smetterà di ragliare per cominciare di nuovo a nitrire? “Premetto che il 2026 è una incognita per tutti. Il cambio regolamentare è drastico, totale. Infatti nessuno ha certezze, ovviamente circolano tante voci, ma la verità in tasca non ce l’ha nessuno. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it Leggi anche: Minardi: "Vasseur impari l’italiano. In Ferrari c’è bisogno di empatia" Leggi anche: F1, Horner verso la Ferrari? Si moltiplicano le voci sull’arrivo a Maranello al posto di Vasseur La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Minardi: “Vasseur impari l’italiano e stia più attento alle esternazioni pubbliche”; Minardi: Vasseur impari l’italiano. In Ferrari c’è bisogno di empatia; F1 | Minardi: “Vasseur impari la nostra lingua e stia più attento alle esternazioni pubbliche”; Minardi | Vasseur impari l’italiano In Ferrari c’è bisogno di empatia. Minardi: “Vasseur impari l’italiano e stia più attento alle esternazioni pubbliche” - L'icona del motorsport italiano ha voluto dare alcuni consigli al team principal Ferrari, primo tra tutti quello di imparare la nostra lingua ... formulapassion.it

Minardi: "Vasseur impari l’italiano. In Ferrari c’è bisogno di empatia" - Adesso diventa il terzo pilota McLaren, ha davanti due campioni come Norris e Piastri, imparerà da loro e ... msn.com

F1 | Minardi: “Vasseur impari la nostra lingua e stia più attento alle esternazioni pubbliche” - Quello andato in archivio ad Abu Dhabi, dove lo scorso 7 dicembre si è corsa l'ultima gara del 2025 allo Yas Marina Circuit, è stato un anno da dimenticare per la Ferrari. msn.com

Ferrari: no agli alibi, sì a una leadership autentica Empatia, comunicazione e coerenza: i consigli di Minardi sono un manuale operativo che Maranello dovrebbe ascoltare e applicare subito #Ferrari x.com

Ferrari Club Italia Awards 2025 @minardi_management @waltermarinipersonalcoach @drivingsimulationcenter @drivingitalia @f.e.d.e_cos #ferrari #ferrari488 #ferrari488challenge #ferrarichallenge #motorsport #motivation #motorsportphotografie #raci - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.