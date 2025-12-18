Minaccia la ex di diffondere immagini intime e la perseguita in chat | a processo

Zazoom 18 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo albanese di 30 anni si trova sotto processo a Perugia con l’accusa di aver perseguitato la propria ex compagna, minacciandola di diffondere immagini intime e molestandola attraverso messaggi in chat. La vicenda mette in luce le gravi conseguenze delle violenze digitali e la lotta per la tutela delle vittime di stalking e cyberbullismo.

minaccia la ex di diffondere immagini intime e la perseguita in chat a processo

© Perugiatoday.it - Minaccia la ex di diffondere immagini intime e la perseguita in chat: a processo

Un 30enne albanese, difeso dall’avvocato Gloria Volpi, è finito davanti al giudice del Tribunale penale di Perugia con l’accusa di aver perseguitato la compagna. Per la vicenda era scattato anche il codice rosso a tutela della vittima.Secondo la Procura di Perugia l’imputato avrebbe “con condotte. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Leggi anche: Minaccia di diffondere sul web i video di autoerotismo di due ragazzi, a processo per estorsione aggravata

Leggi anche: Minaccia di diffondere sul web i video di autoerotismo di due ragazzi, a processo per estorsione aggravata

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Già arrestato, minaccia ancora l'ex moglie e fugge. Poi la chiamata 'sospetta' ai carabinieri.

"Paga o pubblico il video". Minaccia di diffondere immagini hot: condannato - Davanti al giudice un 60enne accusato di tentata estorsione ai danni di un 30enne. ilrestodelcarlino.it

Se diffondi queste immagini commetti un reato: con la nuova legge cambia tutto - Con l'entrata in vigore di una legge di recente approvazione ora si rischia il penale. diregiovani.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.