Minaccia la ex di diffondere immagini intime e la perseguita in chat | a processo
Un uomo albanese di 30 anni si trova sotto processo a Perugia con l’accusa di aver perseguitato la propria ex compagna, minacciandola di diffondere immagini intime e molestandola attraverso messaggi in chat. La vicenda mette in luce le gravi conseguenze delle violenze digitali e la lotta per la tutela delle vittime di stalking e cyberbullismo.
Un 30enne albanese, difeso dall’avvocato Gloria Volpi, è finito davanti al giudice del Tribunale penale di Perugia con l’accusa di aver perseguitato la compagna. Per la vicenda era scattato anche il codice rosso a tutela della vittima.Secondo la Procura di Perugia l’imputato avrebbe “con condotte. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
