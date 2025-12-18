Minaccia la ex di diffondere immagini intime e la perseguita in chat | a processo

Un uomo albanese di 30 anni si trova sotto processo a Perugia con l’accusa di aver perseguitato la propria ex compagna, minacciandola di diffondere immagini intime e molestandola attraverso messaggi in chat. La vicenda mette in luce le gravi conseguenze delle violenze digitali e la lotta per la tutela delle vittime di stalking e cyberbullismo.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.