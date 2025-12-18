Minaccia i passanti con un collo di bottiglia di vetro attimi di terrore in via Merulana

Un episodio di paura si è verificato martedì pomeriggio in via Merulana, vicino a via Labicana. Un giovane senegalese di 20 anni ha minacciato i passanti con un collo di bottiglia di vetro, creando momenti di panico tra i pedoni. Dopo aver tentato di allontanarsi verso viale Manzoni, l’individuo ha cercato di sottrarsi all’arresto entrando nella stazione della metro A.

