Minaccia di incendi e denuncia per pedofilia svolta per il componente della gang
Una svolta significativa nel caso di Ivan Carandente, 29enne di Castel Volturno, imputato per estorsione aggravata. La vicenda, che aveva attirato l’attenzione per le minacce di incendi e la denuncia per pedofilia legate alla gang, si conclude con una pronuncia assolutoria, lasciando aperti nuovi scenari e riflessioni sul percorso giudiziario e sulla complessità delle accuse.
Pronuncia assolutoria nei confronti di Ivan Carandente, 29enne di Castel Volturno finito sotto processo per estorsione aggravata ai danni di un concittadino. E' quanto stabilito dalla prima sezione del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, presieduta da Giovanni Caparco.Il 29enne, assistito. 🔗 Leggi su Casertanews.it
