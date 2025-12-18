Minaccia di incendi e denuncia per pedofilia svolta per il componente della gang

Una svolta significativa nel caso di Ivan Carandente, 29enne di Castel Volturno, imputato per estorsione aggravata. La vicenda, che aveva attirato l’attenzione per le minacce di incendi e la denuncia per pedofilia legate alla gang, si conclude con una pronuncia assolutoria, lasciando aperti nuovi scenari e riflessioni sul percorso giudiziario e sulla complessità delle accuse.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.