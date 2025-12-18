Minacce agli agenti durante un controllo | denunciato 56enne senza patente dal 2012

Durante un normale controllo, un episodio di tensione ha coinvolto gli agenti della polizia locale di Bologna, culminato con la denuncia di un uomo di 56 anni, senza patente dal 2012, per minacce e resistenza. L'episodio evidenzia come situazioni impreviste possano complicare le operazioni di routine, sottolineando l’importanza della sicurezza e della professionalità degli agenti in ogni intervento.

Bologna, 18 dicembre 2025 - Un controllo di routine si è trasformato in un intervento più complesso per la polizia locale di Bologna. È accaduto venerdì scorso in via Palagio Palagi, dove gli agenti del reparto territoriale San Donato–San Vitale hanno fermato un'auto in circolazione per verifiche. Alla guida c'era un uomo di 56 anni che ha subito ammesso di non essere in possesso della patente, spiegando di utilizzare il veicolo per motivi di lavoro. Gli accertamenti effettuati dalla centrale radio operativa hanno però chiarito la situazione: la patente di guida dell'uomo risultava revocata dal 2012.

