Minacce a poliziotto penitenziario assolto 32enne

Roberto Fragapane, 32 anni di Agrigento, è stato assolto dall'accusa di aver minacciato e aggredito un agente della polizia penitenziaria nel carcere di Avellino. La decisione si basa sull'assenza di prove che dimostrino il fatto. La vicenda ha suscitato attenzione sulla tutela dei diritti e sulla gestione delle relazioni tra detenuti e forze dell'ordine.

© Agrigentonotizie.it - Minacce a poliziotto penitenziario, assolto 32enne È stato assolto perché il fatto non sussiste Roberto Fragapane, 32 anni, originario di Agrigento, accusato di aver aggredito e minacciato un agente della polizia penitenziaria nel carcere di Avellino.Il processo si era aperto dopo un episodio avvenuto il 17 aprile dell'anno scorso, quando il.

