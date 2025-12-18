Mimmi Maselli presenta il libro Le Storie Fantastiche del Signor Rockteller
Arezzo, 18 dicembre 2025 – Domenica 21 dicembre alle 17.30, a La Casa sull'albero, , edito da Giunti Editore, con un reading di fiabe rock per tutta la famiglia, musica live e giochi sonori. Special guest: Viola Maselli Domenica 21 d icembre alle 17.30, a La Casa sull'albero, Mimmi Maselli presenta il libro " Le Storie Fantastiche del Signor Rockteller", Giunti Editore con un reading di fiabe rock per tutta la famiglia, musica live e giochi sonori. Special guest: Viola Maselli. Guidati dalla voce e dalla musica di Mimmi Maselli, alias signor Rockteller, autore del primo podcast per bambini italiano dedicato alla musica e stabilmente tra i podcast più ascoltati in Italia, i bambini e gli adulti che li accompagnano saranno condotti in un viaggio attraverso paesaggi fantastici e musicali, ispirati dalle storie e dalle grandi canzoni dei più importanti musicisti rock: dai Beatles ai Queen, da Bob Marley a David Bowie. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Natale sull'albero, il programma pensato per entrare nelle atmosfere della festa più amata dai bambini.
