Milly Carlucci tende una mano a Christian De Sica e minimizza il suo post
Milly Carlucci interviene con delicatezza sulla polemica scoppiata tra Christian De Sica e la conduttrice, cercando di ridimensionare la questione e mantenere un clima di rispetto reciproco. La sua posizione, improntata alla diplomazia, sottolinea l'importanza di superare le divergenze con maturità e attenzione, evitando inutili escalation. Un gesto che riflette il suo desiderio di promuovere dialogo e serenità nel mondo dello spettacolo.
Oggi a Fanpage, Milly Carlucci ha commentato il post pubblicato da Christian De Sica contro la conduttrice e il suo orecchio. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Leggi anche: Ma avete letto il post di Christian De Sica contro Milly Carlucci? Che vergogna, poi ha cancellato tutto!
Leggi anche: “Ma l’orecchio?”: Christian De Sica commenta il profilo di Milly Carlucci, poi cancella il post. Ma ormai è troppo tardi, la foto diventa virale sul Web
Anche quest’anno siamo riusciti a trasformare un programma in un evento. " Milly Carlucci non nasconde la soddisfazione mentre racconta il percorso di Ballando con le stelle, arrivato alla vigilia della finale in onda sabato 20 dicembre. Parlando al Corriere d - facebook.com facebook
Christian De Sica sfotte Milly Carlucci su Instagram: "Ma l'orecchio" ma poi cancella tutto #BallandoConLeStelle x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.