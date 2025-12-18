Scopri i numeri vincenti di oggi, 18 dicembre 2025, per il MillionDAY. Segui i risultati dell'estrazione delle ore 13:00 e l'estrazione Extra MillionDAY, aggiornati in tempo reale. Non perdere l'opportunità di conoscere i numeri estratti in questa nuova giornata di gioco, con tutte le novità e le sorprese del caso.

© Zon.it - MillionDAY di oggi, estrazione 18 dicembre 2025: i numeri vincenti

Risultati dell’estrazione delle ore 13:00 e Extra MillionDAY. Nuova estrazione del MillionDAY oggi, giovedì 18 dicembre 2025. Il gioco a quota fissa, che mette in palio un premio massimo di 1 milione di euro con una giocata da 1 euro, continua ad attirare l’attenzione di migliaia di giocatori in tutta Italia. Per vincere il premio massimo è necessario indovinare tutti e cinque i numeri estratti, compresi tra 1 e 55. Sono previsti anche premi minori per chi indovina 2, 3 o 4 numeri. Numeri MillionDAY di oggi – Estrazione ore 13:00. 18. 28. 30. 36. 52. Extra MillionDAY di oggi. 14. 17. 25. 37. 45. 🔗 Leggi su Zon.it

