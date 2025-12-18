Mille esperti novità terapie sequenziali

Oltre mille esperti provenienti da tutta Italia si sono riuniti al 25° congresso della Società Italiana dell’Osteoporosi, Metabolismo Minerale e Malattie dello Scheletro, presieduto dal professor Bruno Frediani. L’evento, svoltosi presso il polo didattico Le Scotte, ha rappresentato un’importante occasione di confronto e aggiornamento sulle ultime novità nel campo delle terapie sequenziali e delle innovazioni cliniche.

© Lanazione.it - Mille esperti, novità terapie sequenziali Oltre mille esperti provenienti da tutta Italia hanno partecipato al 25° congresso nazionale della Società italiana dell'osteoporosi, metabolismo minerale e malattie dello scheletro, presieduta dal professor Bruno Frediani (foto), direttore della Reumatologia dell'AouS, riunitosi presso il polo didattico Le Scotte. "Grati di aver scelto Siena per il 25° anniversario della Società scientifica – ha detto il rettore Roberto Di Pietra –. Conferma che Siena, per ricerca e aggiornamento professionale, gioca un ruolo di rilievo". "Un confronto multidisciplinare – ha sottolineato il dg delle Scotte Antonio Barretta – con un grande spazio dedicato ai giovani sui quali noi dobbiamo puntare e costruire.

