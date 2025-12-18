Milik torna ad allenarsi dopo 553 giorni il polacco rientra ed è a disposizione della Juve di Spalletti | difficile il ritorno in campo con la Roma

Dopo 553 giorni di attesa, Milik torna ad allenarsi con la Juve, portando entusiasmo e speranze di un suo ritorno in campo. Il polacco, finalmente disponibile, si reintegra negli allenamenti di dicembre sotto la guida di Spalletti, rappresentando un'importante occasione per rafforzare l’attacco bianconero e ritrovare la forma dopo un lungo calvario.

Milik vede la luce dopo il lungo infortunio. Spalletti ritrova l’attaccante polacco per gli allenamenti collettivi di dicembre. La Juventus ha finalmente riabbracciato sul campo uno dei suoi protagonisti più sfortunati dell’ultimo biennio. Arkadiusz Milik, fermo ai box da giugno 2024, ha compiuto il passo decisivo verso il ritorno all’attività agonistica rientrando parzialmente in gruppo durante le ultime sedute alla Continassa. L’attaccante polacco, reduce da un calvario fisico durato oltre 550 giorni e segnato da due delicati interventi chirurgici al menisco, ha ottenuto il via libera definitivo dai medici lo scorso 11 dicembre. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

