Milano seguita in scooter per strapparle gli orecchini con diamanti – VIDEO

Un episodio inquietante ha scosso Milano: una donna, seguita in scooter da un rapinatore, è stata aggredita mentre si fermava con l’auto per far scendere la figlia. L’obiettivo dell’aggressore era impossessarsi degli orecchini con diamanti che indossava, in un gesto rapido e violento. Un episodio che mette in luce i rischi e le insidie della città, sollevando interrogativi sulla sicurezza urbana.

Nei giorni scorsi la Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica di Milano, Settimo Dipartimento, ha eseguito una misura cautelare.

