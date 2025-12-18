Milano seguita in scooter per strapparle gli orecchini con diamanti – VIDEO

Un episodio inquietante ha scosso Milano: una donna, seguita in scooter da un rapinatore, è stata aggredita mentre si fermava con l’auto per far scendere la figlia. L’obiettivo dell’aggressore era impossessarsi degli orecchini con diamanti che indossava, in un gesto rapido e violento. Un episodio che mette in luce i rischi e le insidie della città, sollevando interrogativi sulla sicurezza urbana.

Una donna è stata seguita in scooter da un rapinatore che, quando lei si è fermata con l'auto per far scendere la figlia minorenne, l'ha aggredita per strapparle gli orecchini con diamanti che indossava. Nei giorni scorsi la Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica di Milano, Settimo Dipartimento, ha eseguito una misura cautelare.

