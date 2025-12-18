Milano rinasce la scuola di via Brocchi | nuove aule laboratori e spazi aperti al quartiere

A Milano, la scuola di via Brocchi si rinnova completamente, offrendo nuove aule, laboratori all’avanguardia e spazi aperti al quartiere. Dopo un intervento di bonifica e ricostruzione, la struttura si presenta come un polo didattico moderno e accogliente, pronto a ospitare generazioni di studenti. Un importante esempio di riqualificazione urbana dedicata all’istruzione e alla comunità locale.

© Ilgiorno.it - Milano, rinasce la scuola di via Brocchi: nuove aule, laboratori e spazi aperti al quartiere Milano, 18 dicembre 2025 – Nuove aule, cinque laboratori e anche un refettorio per la scuola primaria di via Brocchi a Milano che è stata inaugurata dopo una completa bonifica, demolizione e ricostruzione. Ma non è finita, ci sono spazi che potranno aprirsi anche ai cittadini del quartiere come la palestra, la biblioteca e l'auditorium, che potranno essere utilizzati anche in orario extrascolastico. Al taglio del nastro insieme agli oltre 400 studenti e agli insegnanti, che già a settembre scorso hanno iniziato l'anno scolastico nell'istituto rinnovato, hanno partecipato il sindaco Giuseppe Sala e la vicesindaca con delaga all'Istruzione Anna Scavuzzo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it Leggi anche: La Squadrani rinasce. Aule imbiancate e sicure:. Romiti, la scuola torna ad ospitare i primi alunni Leggi anche: Il polo scolastico Mattei si amplia: nuove aule e laboratori Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Valditara al Frisi di Quarto Oggiaro: Questa è una scuola che integra. E forma professionalità essenziali; Torino, addio al «fortino del crack»: con la rinascita dell'ex Gondrand parte il risiko immobiliare di Barriera di Milano; Capolago, l’ex scuola Baracca rinasce: sarà la nuova 'Casa delle Associazioni'; Ex Gianazza: inaugurato il Tigros, via alla rinascita dell’ex fabbrica. Milano, rinasce la scuola di via Brocchi: nuove aule, laboratori e spazi aperti al quartiere - Inaugurata dopo una completa bonifica, demolizione e ricostruzione, alla presenza del sindaco Beppe Sala e la vicesindaca con delaga all'Istruzione Anna Scavuzzo ... ilgiorno.it

A Milano c'è una nuova scuola dove palestra, biblioteca e auditorium saranno aperti al quartiere - Giovedì pomeriggio il sindaco di Milano Giuseppe Sala e la vicesindaca con delega all’Istruzione Anna Scavuzzo hanno simbolicamente inaugurato i nuovi spazi insieme agli oltre 400 studenti e agli ... milanotoday.it

