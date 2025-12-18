Un flash mob a Milano, davanti alla scuola primaria di Figino, ha portato l'attenzione sulla possibile riduzione dell'orario del tempo pieno. La futura prima rischia di iniziare con soli 27 ore settimanali, a causa della carenza di personale. Un gesto simbolico per sensibilizzare sull'importanza di preservare il servizio e garantire un'istruzione completa per i bambini.

Milano, flash mob alla scuola primaria di Figino: "Salviamo il tempo pieno"

La futura prima rischia di partire per 27 ore alla settimana per mancanza di personale (Video fFsani). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

