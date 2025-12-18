Milano e solidarietà | torna il concerto benefico di Mission Bambi

Il 18 dicembre 2025, Milano si accende di speranza con la terza edizione di “Cuori all’unisono”, il concerto benefico di Mission Bambini. Un evento imperdibile che, attraverso musica e solidarietà, sostiene il programma “Cuore di bimbi”, offrendo cure cardiologiche e cardiochirurgiche ai bambini dei paesi più bisognosi. Un’occasione per unire cuori e fare la differenza, contribuendo a un futuro più luminoso per i piccoli più fragili.

© Ilgiorno.it - Milano e solidarietà: torna il concerto benefico di Mission Bambi Milano, 18 dicembre 2025 – Terza edizione per “ Cuori all’unisono”, il tradizionale concerto benefico promosso da Mission Bambini per sostenere "Cuore di bimbi", il programma che da vent’anni porta cure cardiologiche e cardiochirurgiche ai bambini nati nei Paesi dove un intervento salvavita spesso non esiste. Milano generosa, in otto ore donati 1.200 scatoloni e sacchi pieni di indumenti caldi per i senza dimora L’appuntamento è sabato 20 dicembre alle ore 20 all'Auditorium di Largo Mahler a Milano. Per partecipare è possibile registrarsi a questo link. Sul palco si esibiranno le Orchestre Sinfoniche Kids e Junior di Milano (che accolgono giovani musicisti dai 9 ai 19 anni) che suoneranno un programma di grandi classici della musica, Anderson, Ponchielli, Cajkovskij, Rimskij-Korsakov e Offenbach. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it Leggi anche: Torna all’auditorium di Milano il concerto benefico di Mission Bambini Leggi anche: Torino, serata di musica e solidarietà al Duomo con il concerto benefico “Aspettando Natale…” Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Milano e solidarietà: torna il concerto benefico di Mission Bambi - il ricavato servirà per portare cure cardiologiche e cardiochirurgiche ai bambini nati nei Paesi dove un inter ... ilgiorno.it

Il 17 sentenza a Busto Arsizio, mentre il 19 presidio di solidarietà a Milano per un nuovo processo - facebook.com facebook

Milano, la città che predica verde e solidarietà ma produce rendite immobiliari record e disuguaglianze crescenti Quindici anni di governo della sinistra tra speculazione edilizia, periferie dimenticate, alleanze ideologiche x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.