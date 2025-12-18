milano e il banco di prova delle olimpiadi

Milano si appresta a vivere un momento storico, con i Giochi invernali ormai imminenti. La città si sta preparando ad affrontare la sfida di gestire un flusso enorme di visitatori, concentrandosi in particolare sulla viabilità. Un banco di prova fondamentale per dimostrare capacità organizzative e resilienza, mentre si avvicina un evento che promette di lasciare un segno indelebile nel suo futuro.

Il countdown per i Giochi invernali è ormai entrato nel vivo e Milano si prepara a gestire l’ingente flusso di persone in città anche su uno dei fronti più delicati, quello della viabilità. In concomitanza delle Olimpiadi sono infatti previste misure straordinarie che interesseranno le linee Atm ma non solo. In primis scatterà il prolungamento dell’orario della metropolitana fino alle due di notte. Insomma, Milano inizia a mettere a punto quella macchina, fatta di incastri delicati, che le permetterà di affrontare l’evento globale al via, proprio all’ombra della Madonnina, il prossimo 6 febbraio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

