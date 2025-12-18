Milano-Cortina Alburno Eni | Fiamma olimpica illumina bioraffineria Gela legame azienda-territorio

La Fiamma Olimpica di Milano-Cortina 2026 si accende anche a Gela, illuminando la bioraffineria Enilive di Eni. Un simbolo di unione tra l’evento globale e il territorio, che rafforza il legame tra azienda e comunità. Un segnale di sostenibilità e innovazione che illumina il futuro della raffineria e del territorio siciliano.

Roma, 18 dic. (Adnkronos) - La Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 illumina anche i siti produttivi e gli impianti della bioraffineria Enilive di Gela. Una testimonianza del rapporto stretto tra l'azienda e il territorio, alla quale i gelesi hanno risposto in massa per ribadire l'importanza dei valori dello sport e del lavoro di squadra. Un duplice impegno per Eni, quello con le olimpiadi invernali, che ha scelto di essere presente sia come Premium Partner dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026 che come Presenting Partner del viaggio della Fiamma Olimpica: un'occasione fondamentale non solo per celebrare i valori dello sport, ma anche per creare momenti di condivisione con le comunità dei luoghi nei quali Eni è presente da 60 anni.

