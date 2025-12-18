Milano aggredisce una donna e le strappa orecchini con diamante | arrestato

Un uomo di 59 anni è stato arrestato a Milano per aver aggredito una donna e rapinato due orecchini con diamante dal valore di 100mila euro. L'episodio è avvenuto lo scorso 29 settembre in viale di Porta Vercellina, e l’arresto è stato possibile grazie alle indagini della Polizia di Stato. La violenta rapina ha scosso la città, portando all’identificazione e alla cattura del responsabile.

Arrestato dalla Polizia di Stato a Milano un 59enne ritenuto responsabile di una rapina lo scorso 29 settembre in viale di Porta Vercellina: è stato identificato come l'uomo che in quella data aveva aggredito una donna in auto strappandole via con violenza due orecchini con diamante dal valore di 100mila euro. Eseguita nei suoi confronti, da parte della Polizia di Stato, coordinata dalla Procura di Milano (Settimo Dipartimento), un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari per il reato di rapina aggravata. La rapina e le indagini. Lo scorso 29 settembre la vittima, una 49enne cittadina italiana ma residente negli Stati Uniti, dopo aver parcheggiato la propria auto per accompagnare la figlia minorenne a una lezione di pilates, è stata aggredita dall'uomo, che ha aperto la portiera per introdursi con violenza nell'abitacolo e, dopo averla immobilizzata bloccandole il viso con la forza, le ha sottratto i preziosi orecchini per poi fuggire a bordo di uno scooter.

