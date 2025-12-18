Milano 59enne aggredisce donna in auto la immobilizza e le strappa orecchini dal valore di €100mila a Porta Vercellina | arrestato - VIDEO

A Milano, un uomo di 59 anni ha aggredito una donna in auto, immobilizzandola e sottraendole orecchini dal valore di 100 mila euro. L'episodio, avvenuto il 29 settembre a Porta Vercellina, ha visto la vittima, una 49enne italiana, che stava accompagnando sua figlia a una lezione di pilates. L'aggressore è stato arrestato dopo le indagini e la diffusione delle immagini.

Il furto risale allo scorso 29 settembre ai danni di una 49enne italiana che stava accompagnando la figlia ad una lezione di pilates. L'uomo le ha aperto la portiera ed entrando con violenza nell'abitacolo, le ha bloccato il viso per rubarle gli orecchini Un uomo di 59 anni è stato arrestato.

