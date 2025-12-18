Milan-Verona a San Siro ma il prefetto mette i paletti | ecco chi non potrà acquistare i biglietti

In vista della sfida di Serie A tra Milan e Verona a San Siro, il prefetto di Milano ha stabilito nuove restrizioni per l’acquisto dei biglietti. La decisione mira a garantire la sicurezza e la tranquillità dell’evento, coinvolgendo alcune categorie di spettatori che non potranno partecipare alla partita. Ecco cosa bisogna sapere sulle misure adottate e chi sono i soggetti interessati.

© Milanotoday.it - Milan-Verona a San Siro, ma il prefetto mette i paletti: ecco chi non potrà acquistare i biglietti In occasione della partita di Serie A tra Milan e Verona in programma il 28 dicembre a San Siro, il prefetto di Milano Claudio Sgaraglia ha deciso di adottare una serie di regole. Sarà fatto divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Verona, tranne a quelli con programma di. 🔗 Leggi su Milanotoday.it Leggi anche: Milan e Inter, attesa per San Siro: deciderà il Consiglio Comunale, ecco la situazione Leggi anche: San Siro, Sala: “Se non dovesse passare la delibera ecco cosa farebbero Inter e Milan” Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Doppio Orban in versione extralusso. Ora una pausa per la Supercoppa, il Verona si tuffa domenica 28 a San Siro contro il Milan; Milan - Sassuolo in Diretta Streaming | IT; Serie A, Inter vince: è prima. Pari Milan, Napoli ko, Juve ok. VIDEO; Zanetti squalificato, salta Milan-Verona. Hellas multato per ritardo all’ingresso. Milan-Verona, la moviola: gol annullato a Gimenez, Jimenez ammonito per reazione, chiesti 4 rigori - Hellas Verona (calcio d`inizio alle ore 20:45) è una gara valevole per la 25esima giornata di campionato in Serie A. calciomercato.com

Verona, come sta Giovane dopo l’infortunio contro la Fiorentina - Come sta Giovane, attaccante del Verona uscito infortunato dopo la sfida contro la Fiorentina: ecco quando tornerà in campo ... calciomercato.it

Il Verona non avrà nè Frese nè Belghali contro il Milan: entrambi sono squalificati - Il Milan non giocherà questo weekend: lo farà prima, giovedì, nella semifinale di Supercoppa Italiana che si giocherà a Riad, in Arabia Saudita, contro il ... milannews.it

PRIMAVERA FEMMINILE | 8ª giornata Milan-Hellas Verona 3-1 14' Artioli, 31' Appiah, 24'st Strauss x.com

HELLAS VERONA-MILAN (Distinta) - News sul match Under 18 - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.