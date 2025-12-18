Milan-Verona a San Siro ma il prefetto mette i paletti | ecco chi non potrà acquistare i biglietti

In vista della sfida di Serie A tra Milan e Verona a San Siro, il prefetto di Milano ha stabilito nuove restrizioni per l’acquisto dei biglietti. La decisione mira a garantire la sicurezza e la tranquillità dell’evento, coinvolgendo alcune categorie di spettatori che non potranno partecipare alla partita. Ecco cosa bisogna sapere sulle misure adottate e chi sono i soggetti interessati.

In occasione della partita di Serie A tra Milan e Verona in programma il 28 dicembre a San Siro, il prefetto di Milano Claudio Sgaraglia ha deciso di adottare una serie di regole. Sarà fatto divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Verona, tranne a quelli con programma di.

