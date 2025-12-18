Milan si rafforza il legame con la Repubblica Democratica del Congo | ecco i progetti all’orizzonte

Milan rafforza i legami con la Repubblica Democratica del Congo, aprendo nuove prospettive di collaborazione e sviluppo. Mentre il club si concentra sulle sfide sportive, un altro fronte si apre nel settore commerciale, puntando a progetti innovativi e opportunità di crescita oltre i confini. Un impegno che testimonia la volontà di espandere la presenza del Milan a livello internazionale, creando ponti tra calcio, economia e cultura.

© Milanzone.it - Milan, si rafforza il legame con la Repubblica Democratica del Congo: ecco i progetti all'orizzonte Per un Milan attento principalmente alle dinamiche di campo, ce n'è un altro che guarda "oltre la siepe" in ambito commerciale. Parliamo della società, a lungo criticata ma a cui va riconosciuta la voglia di rafforzare l'immagine del club attraverso collaborazioni internazionali. In quest'ottica si inserisce il rapporto di amicizia con la Repubblica Democratica del Congo, nato nei mesi scorsi e per il quale si registrano novità. L'incontro di domenica. In occasione di Milan-Sassuolo di domenica scorsa, il presidente rossonero Paolo Scaroni ha accolto una delegazione governativa della RDC guidata dal Ministro del Turismo Didier Mazenga Mukanzu e dall'Ambasciatore Paul-Emile Tshinga Ahuka.

