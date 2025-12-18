Milan ostacolo MLS per Lewandowski | incontro di mercato con i Chicago Fire

Il mercato estivo si avvicina e il Milan valuta diverse opzioni per rinforzare l’attacco. Tra i nomi sul tavolo spicca quello di Lewandowski, ma un incontro con i Chicago Fire della MLS potrebbe complicare le cose. Resta da capire se il polacco continuerà a essere un obiettivo reale o se l'interesse si trasformerà in una sfida più articolata.

La MLS tenta Lewandowski: incontro con il ds dei Chicago Fire a Barcellona, offerta "alla Messi". Il Milan sullo sfondo - Una corsa alla quale partecipano diversi club tra Arabia Saudita ed Europa, tra cui anche il Milan che accarezza la possibilità di un Modric- msn.com

Perché il Milan punta Lewandowski: contratto in scadenza ma c'è un patto con il Barcellona - Seppur per il mercato di gennaio sia un’operazione impossibile (il Milan probabilmente cercherà un attaccante funzionale), sono i numeri dei centravanti post Olivier Giroud a tenere alto il grado dell ... tuttosport.com

FULLKRUG-MILAN: CORSA CONTRO IL TEMPO! Il Milan ha deciso: il dopo-Gimenez sarà Niclas Füllkrug. La trattativa con il West Ham è entrata nel vivo, ma c'è un curioso ostacolo burocratico che frena l'entusiasmo per il debutto. L'emergenza: Gi - facebook.com facebook

#Musah una soluzione a gennaio per il #Milan Gioca poco con l'Atalanta, ma c'è un ostacolo #SempreMilan x.com

