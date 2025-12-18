Milan ostacolo MLS per Lewandowski | incontro di mercato con i Chicago Fire
Il mercato estivo si avvicina e il Milan valuta diverse opzioni per rinforzare l’attacco. Tra i nomi sul tavolo spicca quello di Lewandowski, ma un incontro con i Chicago Fire della MLS potrebbe complicare le cose. Resta da capire se il polacco continuerà a essere un obiettivo reale o se l'interesse si trasformerà in una sfida più articolata.
Calciomercato Milan, Lewandowski potrebbe essere una delle opzioni per l'attacco rossonero in estate? Pericolo dalla MLS. Le ultime da il MundoDeportivo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Leggi anche: Mercato, incontro di Tare per Lewandowski: vuole il Milan. Scambio tra Gimenez e David?
Leggi anche: Calciomercato Milan, suggestione Lewandowski per l’attacco: ostacolo ingaggio e futuro ancora incerto
Chicago Fire in colloqui positivi con Lewandowski del Barcellona.
Milan, minaccia MLS per Lewandowski: ma l'agente è lo stesso di... - Tra queste c'è anche il Milan: i rossoneri starebbero valutando un'operazione simile a quella che ha portato Luka Modric in Italia la scorsa estate. msn.com
La MLS tenta Lewandowski: incontro con il ds dei Chicago Fire a Barcellona, offerta "alla Messi". Il Milan sullo sfondo - Una corsa alla quale partecipano diversi club tra Arabia Saudita ed Europa, tra cui anche il Milan che accarezza la possibilità di un Modric- msn.com
Perché il Milan punta Lewandowski: contratto in scadenza ma c'è un patto con il Barcellona - Seppur per il mercato di gennaio sia un’operazione impossibile (il Milan probabilmente cercherà un attaccante funzionale), sono i numeri dei centravanti post Olivier Giroud a tenere alto il grado dell ... tuttosport.com
FULLKRUG-MILAN: CORSA CONTRO IL TEMPO! Il Milan ha deciso: il dopo-Gimenez sarà Niclas Füllkrug. La trattativa con il West Ham è entrata nel vivo, ma c'è un curioso ostacolo burocratico che frena l'entusiasmo per il debutto. L'emergenza: Gi - facebook.com facebook
#Musah una soluzione a gennaio per il #Milan Gioca poco con l'Atalanta, ma c'è un ostacolo #SempreMilan x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.