Milan non solo Fullkrug | bloccato il futuro con Andrej Kostic

Il Milan si prepara a rafforzarsi con una strategia mirata e ambiziosa, puntando a risolvere le esigenze immediate e a pianificare il domani. Mentre si lavora per colmare il vuoto in attacco, il club guarda anche alle opportunità di mercato che possano garantire un futuro solido e competitivo. Una doppia mossa che riflette la volontà di mantenere alti gli standard e di costruire una squadra sempre più forte e coesa.

Secondo La Gazzetta dello Sport, infatti, il club rossonero sta monitorando con grande attenzione Andrej Kostic, centravanti montenegrino classe 2007 che sta emergendo con il Partizan Belgrado. Fullkrug per l'oggi, Kostic per il domani. La priorità resta risolvere il problema dell'assenza di un vero numero nove d'area, capace di giocare spalle alla porta e dare profondità.

