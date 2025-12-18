Milan Maldini novità clamorosa Thiago Silva o Gila a gennaio? I dettagli del colpo Fullkrug

Il mercato del Milan si infiamma con una novità sorprendente su Maldini. Tra possibilità di un ritorno di Thiago Silva o Gila in difesa, e l'arrivo di Fullkrug per l'attacco, l'ambiente rossonero è in fermento. Le strategie di mercato si intrecciano in un clima di grande attesa, con i tifosi pronti a scoprire gli sviluppi di una sessione ricca di colpi e sorprese.

