Milan Loftus-Cheek prima del Napoli | Partita difficile dobbiamo rimanere concentrati
Ruben Loftus-Cheek, centrocampista del Milan, si prepara alla sfida contro il Napoli, una semifinale di Supercoppa Italiana che promette emozioni intense. Prima del match, il giocatore rossonero sottolinea l’importanza di mantenere alta la concentrazione e di affrontare la gara con determinazione, consapevole delle sfide che li attendono. Un'occasione cruciale per il club meneghino, che punta a ottenere un risultato positivo in una trasferta fondamentale.
Ruben Loftus-Cheek, giocatore rossonero, ha parlato a 'SportMediaset' prima di Napoli-Milan, semifinale della Supercoppa Italiana. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
MEDIASET - Milan, Loftus-Cheek: "Napoli grande squadra, partita difficile e serve calma" - Cheek, centrocampista del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sport Mediaset, prima della semifinale di Supercoppa italiana contro il Napoli. napolimagazine.com
Milan, Loftus-Cheek a Mediaset: "Napoli molto pericoloso! Dovremo stare calmi" - Cheek, centrocampista del Milan, è intervenuto ai microfoni di SportMediaset a margine del match di Supercoppa contro il Napoli: "Questa partita è difficile, il ... tuttonapoli.net
Loftus-Cheek: "Dobbiamo rimanere concentrati tutta la partita. Siamo pronti" - Di seguito le parole del centrocampista inglese: "Questa ... milannews.it
Formazione ufficiale #Milan Maignan Tomori, De Winter, Pavlovic, Saelemaekers, Loftus-Cheek, Jashari, Rabiot, Estupinan, Pulisic, Nkunku #NapoliMilan x.com
