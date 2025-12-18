Milan-Lazio Legrottaglie racconta | Ero paralizzato Ora ho una cicatrice sul midollo

Nel racconto di Nicola Legrottaglie, emergono momenti di sfida e resilienza. Dalla carriera tra Juventus, Allegri e Milan-Lazio, l’ex difensore condivide un’esperienza personale intensa, parlando di un incidente che gli ha lasciato una cicatrice sul midollo spinale. Un percorso di coraggio e determinazione che si intreccia con i ricordi di un calcio vissuto con passione e sacrificio.

Mogol racconta tutto: "Lazio, Lucio Battisti e Lotito..." - Lunga intervista ai microfoni di Radio Radio per Mogol, pseudonimo di Giulio Rapetti Mogol, che ha parlato anche del suo rapporto con la Lazio e con Lucio Battisti. lalaziosiamonoi.it

La Roma ha la miglior difesa della Serie A: 8 gol subiti contro gli 11 della Lazio, 2a. Como 12 gol, Milan, Napoli, Bologna 13, Inter e Juve 14. Se si vuole parlare di Gianluca Mancini, se ne parli in questi termini: che è uno dei 4 titolari della miglior difesa della S x.com

SERIE A I Napoli-Inter a Doveri, per Milan-Lazio c'è Manganiello. Pairetto per Roma-Coimo, Collu arbitro di Atalanta-Venezia TUTTE LE DESIGNAZIONI della 27esima giornata di campionato #ANSA - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.