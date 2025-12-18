Milan-Lazio Legrottaglie racconta | Ero paralizzato Ora ho una cicatrice sul midollo
Nel racconto di Nicola Legrottaglie, emergono momenti di sfida e resilienza. Dalla carriera tra Juventus, Allegri e Milan-Lazio, l’ex difensore condivide un’esperienza personale intensa, parlando di un incidente che gli ha lasciato una cicatrice sul midollo spinale. Un percorso di coraggio e determinazione che si intreccia con i ricordi di un calcio vissuto con passione e sacrificio.
Intervistato dai microfoni di Fanpage.it, l'ex calciatore del Milan Nicola Legrottaglie, ha voluto spendere alcune parole sulla sua carriera: dallaJuventus ad Allegri per poi passare a quel Milan-Lazio. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Legrottaglie si racconta: il Milan tra Fede, Ibrahimovic e quel drammatico infortunio.
