Milan-Lazio Legrottaglie racconta | Ero paralizzato Ora ho una cicatrice sul midollo

Nel racconto di Nicola Legrottaglie, emergono momenti di sfida e resilienza. Dalla carriera tra Juventus, Allegri e Milan-Lazio, l’ex difensore condivide un’esperienza personale intensa, parlando di un incidente che gli ha lasciato una cicatrice sul midollo spinale. Un percorso di coraggio e determinazione che si intreccia con i ricordi di un calcio vissuto con passione e sacrificio.

Intervistato dai microfoni di Fanpage.it, l'ex calciatore del Milan Nicola Legrottaglie, ha voluto spendere alcune parole sulla sua carriera: dallaJuventus ad Allegri per poi passare a quel Milan-Lazio. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Legrottaglie si racconta: il Milan tra Fede, Ibrahimovic e quel drammatico infortunio.

Legrottaglie: “Rimasi paralizzato in campo, ho una cicatrice sul midollo. La maschera di Ibra, la maglia per i santi di Cassano e il caos nella doccia con i brasiliani del ... - L'intervista all'ex difensore - msn.com

milan lazio legrottaglie raccontaNicola Legrottaglie: “Dio mi ha salvato, ero paralizzato. Ancora oggi ho la cicatrice sul midollo” - Dal primo contratto da professionista col Bari fino agli anni con Juventus e Milan, oltre all’emozione della Nazionale e al ... fanpage.it

milan lazio legrottaglie raccontaMogol racconta tutto: "Lazio, Lucio Battisti e Lotito..." - Lunga intervista ai microfoni di Radio Radio per Mogol, pseudonimo di Giulio Rapetti Mogol, che ha parlato anche del suo rapporto con la Lazio e con Lucio Battisti. lalaziosiamonoi.it

