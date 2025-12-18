Milan la rivelazione | Spiragli per il rinnovo di Maignan Ecco i dettagli
Milan si prepara a scrivere un nuovo capitolo con il rinnovo di Maignan. Dopo settimane di attese e voci di mercato, arrivano segnali positivi che potrebbero cambiare il destino del portiere francese. Il club e l’agente stanno dialogando, aprendo spiragli concreti per prolungare la permanenza a San Siro. Una notizia che entusiasma tifosi e addetti ai lavori, segnando un passo fondamentale per il futuro rossonero.
'Il Corriere dello Sport' lancia una rivelazione importante sul calciomercato del Milan: ci sarebbero spiragli per il rinnovo di Maignan. Ecco le ultime novità. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
