Milan la rivelazione | Spiragli per il rinnovo di Maignan Ecco i dettagli

Milan si prepara a scrivere un nuovo capitolo con il rinnovo di Maignan. Dopo settimane di attese e voci di mercato, arrivano segnali positivi che potrebbero cambiare il destino del portiere francese. Il club e l’agente stanno dialogando, aprendo spiragli concreti per prolungare la permanenza a San Siro. Una notizia che entusiasma tifosi e addetti ai lavori, segnando un passo fondamentale per il futuro rossonero.

