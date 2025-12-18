Milan - Hellas trasferta vietata ai residenti in provincia di Verona

Il prossimo 28 dicembre, San Siro ospiterà la sfida di Serie A tra Milan e Hellas Verona. Per garantire la sicurezza, il prefetto di Milano, Claudio Sgaraglia, ha disposto misure restrittive, tra cui il divieto di trasferta per i residenti della provincia di Verona. Una decisione che mira a prevenire eventuali problemi e a tutelare l’ordine pubblico in occasione di questo importante appuntamento sportivo.

© Veronasera.it - Milan - Hellas, trasferta vietata ai residenti in provincia di Verona Il prefetto di Milano, Claudio Sgaraglia, ha deciso di adottare una serie di provvedimenti per la partita di Serie A in programma il 28 dicembre a San Siro tra Milan ed Hellas Verona. Come riferiscono i colleghi di MilanoToday, verrà vietata la vendita dei biglietti ai residenti nella provincia. 🔗 Leggi su Veronasera.it Leggi anche: Trasferta vietata ai residenti in provincia. Oggi e con l’Inter stop ai tifosi grigiorossi Leggi anche: Napoli-Inter: trasferta vietata ai tifosi residenti in Lombardia Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. 75 giorni senza vittorie in trasferta, poi la Lazio vince in 9 Streaming | IT; Zanetti squalificato, salta Milan-Verona. Hellas multato per ritardo all’ingresso; Zanetti squalificato, salta Milan-Verona. Hellas multato per ritardo all’ingresso; Udine non è mai una trasferta come le altre per il Napoli Streaming | IT. Milan - Hellas, trasferta vietata ai residenti in provincia di Verona - È quanto ha deciso il prefetto di Milano, Claudio Sgaraglia, in vista del match di Serie A in programma allo stadio di San Siro il 28 dicembre ... veronasera.it

IL NATALE DELLA CURVA NORD BRESCIA - 19.12.20

#HellasVerona, sosta per i gialloblù. In campo al Meazza contro il Milan domenica 28 dicembre - facebook.com facebook

#HellasVerona, #Zanetti squalificato contro il Milan - x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.