Milan Fullkrug sul mercato? Chi è l’attaccante che piace ai rossoneri

Il Milan si prepara alla finestra di gennaio con l’intento di rafforzare il reparto offensivo. Tra i nomi sul tavolo c’è Niclas Fullkrug, attaccante tedesco con una solida esperienza internazionale. I rossoneri di Allegri valutano con attenzione questa opzione per migliorare la rosa e mantenere alta la competitività in campionato.

(Adnkronos) – Il Milan è attento sul mercato di gennaio. I rossoneri di Massimiliano Allegri, secondi in Serie A, puntano a rinforzare l'attacco nella sessione di riparazione e hanno messo gli occhi su Niclas Fullkrug, attaccante tedesco con grande esperienza. Un uomo xche piace alla dirigenza del Diavolo per completare la rosa, visti i problemi . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

