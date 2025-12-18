Milan Espirito Santo avverte | Fullkrug? Dei piccoli problemi fisici continuano a tenerlo fuori

18 dic 2025

Nuno Espirito Santo, allenatore del West Ham, ha aggiornato sui problemi fisici di Niclas Fullkrug, oggetto di interesse da parte del Milan. L’allenatore ha confermato che piccoli infortuni continuano a tenerlo fuori, lasciando aperta la possibilità di vederlo in azione in futuro. Le dichiarazioni di Santo offrono uno sguardo sulla situazione del giocatore e sulle sue eventuali prospettive di trasferimento, alimentando l’attenzione sul mercato.

