Milan due novità in vista del Napoli Retroscena di mercato su Zirkzee e ostacolo americano per Lewandowski
Il Milan si prepara alla sfida contro il Napoli con alcune novità di formazione e retroscena di mercato. Zirkzee potrebbe essere una sorpresa in avanti, mentre Lewandowski affronta un ostacolo legato alla situazione con gli americani. Ecco le principali notizie odierne del club rossonero, tra aggiornamenti tattici e questioni di mercato, in un giovedì ricco di tensioni e aspettative.
Le top news della giornata di oggi, giovedì 18 dicembre 2025, del Milan di Massimiliano Allegri: le ultime novità di formazione in vista del Napoli e alcune notizie di calciomercato. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Leggi anche: Milan, ostacolo MLS per Lewandowski: incontro di mercato con i Chicago Fire
Leggi anche: Longari svela: “Milan-Zirkzee? Solo in un caso. Si osserva la situazione Lewandowski”. Le novità
Conte studia due novità in vista di Udinese-Napoli.
Milan, due rientri in vista per Allegri: Leao in campo con il Napoli, Maignan per la Coppa Italia - La squadra di Massimiliano Allegri affronterà al Bluenergy Stadium l'Udinese di Kosta Runjaic per la quarta giornata di campionato. tuttomercatoweb.com
Milan, Allegri deve sciogliere due dubbi di formazione in vista del Napoli: Gimenez e Fofana favoriti - Massimiliano Allegri si è travestito da pompiere per cercare di domare le fiamme dell'entusiasmo che stanno divampando nell'ambiente rossonero: "Non siamo né in Champions né abbiamo vinto lo scudetto. calciomercato.com
Novità in casa Milan verso la Supercoppa: Modric e Bartesaghi verso la panchina, al loro posto spazio a Jashari ed Estupinan x.com
Due novità verso il Napoli: le ultime in casa Milan - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.