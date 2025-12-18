Milan due novità in vista del Napoli Retroscena di mercato su Zirkzee e ostacolo americano per Lewandowski

Il Milan si prepara alla sfida contro il Napoli con alcune novità di formazione e retroscena di mercato. Zirkzee potrebbe essere una sorpresa in avanti, mentre Lewandowski affronta un ostacolo legato alla situazione con gli americani. Ecco le principali notizie odierne del club rossonero, tra aggiornamenti tattici e questioni di mercato, in un giovedì ricco di tensioni e aspettative.

