Milan continua la dinastia Ibrahimovic | primo contratto da professionista per Vincent

Il Milan celebra una nuova tappa importante con Vincent Belle, secondogenito di Zlatan Ibrahimovic, che firma il suo primo contratto da professionista con il club rossonero. Un momento di orgoglio e speranza per la famiglia Ibrahimovic, simbolo di passione e successo nel mondo del calcio. La notizia rafforza la tradizione di talento e dedizione che caratterizza il Milan e la famiglia Ibrahimovic.

Maximilian Ibrahimovic convocato dal Milan per la Supercoppa: chi sono i giovani chiamati da Allegri - C'è anche Ibrahimovic jr tra i giocatori del Milan chiamati da Allegri per la Supercoppa Italiana a Riad: non è la prima volta che il figlio di Zlatan ... fanpage.it

Milan, Furlani: "Tare e Allegri gli uomini giusti. Ibra? Ruolo legato alla proprietà" - Di qui, la scelta di Allegri: “Che ha esperienza, una storia di vittorie dentro e fuori dal Milan”. sport.sky.it

Il Milan Futuro continua il suo momento positivo: tra i protagonisti c’è anche Borsani, autore della sua seconda rete stagionale in campionato. U - facebook.com facebook

Il #Milan continua a perdere punti con le "piccole": ma cosa c'è dietro il cambio di rendimento rispetto alle sfide con le big L'analisi x.com

