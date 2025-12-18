Milan continua la dinastia Ibrahimovic | primo contratto da professionista per Vincent

Il Milan celebra una nuova tappa importante con Vincent Belle, secondogenito di Zlatan Ibrahimovic, che firma il suo primo contratto da professionista con il club rossonero. Un momento di orgoglio e speranza per la famiglia Ibrahimovic, simbolo di passione e successo nel mondo del calcio. La notizia rafforza la tradizione di talento e dedizione che caratterizza il Milan e la famiglia Ibrahimovic.

© Pianetamilan.it - Milan, continua la dinastia Ibrahimovic: primo contratto da professionista per Vincent

Belle notizie per la famiglia Ibrahimovic. Il secondogenito di Zlatan, Vincent, firma il suo primo contratto da professionista col Milan: il comunicato. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

