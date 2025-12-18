Milan-Como si giocherà in Australia con arbitri asiatici adesso è ufficiale | Collina ha garantito
La sfida tra Milan e Como si disputerà a Perth, in Australia, l’8 febbraio 2026. La decisione, confermata dal presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli, vede una svolta storica per il calcio italiano, con arbitri asiatici a dirigere l’incontro. Un evento che segna un nuovo capitolo per il calcio internazionale, portando l’attenzione globale sulla nostra Serie A.
Milan-Como si giocherà in Australia, a Perth, l'8 febbraio 2026: adesso è ufficiale. Lo annuncia il presidente della Lega Serie A, Ezio Simonelli. 🔗 Leggi su Fanpage.it
