Milan-Como si giocherà in Australia con arbitri asiatici adesso è ufficiale | Collina ha garantito

La sfida tra Milan e Como si disputerà a Perth, in Australia, l’8 febbraio 2026. La decisione, confermata dal presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli, vede una svolta storica per il calcio italiano, con arbitri asiatici a dirigere l’incontro. Un evento che segna un nuovo capitolo per il calcio internazionale, portando l’attenzione globale sulla nostra Serie A.

