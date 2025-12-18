La sfida tra Milan e Como si disputerà a Perth, in Australia, l’8 febbraio, confermando un evento storico e innovativo. L’annuncio ufficiale, reso noto dal presidente della Serie A Ezio Maria Simonelli, svela anche la scelta dell’arbitro, di origine asiatica. Un’occasione unica per portare il calcio italiano oltre confine, regalando ai tifosi un’esperienza internazionale e memorabile.

© Ilfattoquotidiano.it - Milan-Como si gioca a Perth l’8 febbraio: l’annuncio ufficiale della Serie A. L’arbitro sarà asiatico

Ora è ufficiale: Milan-Como si gioca in Australia, a Perth, il prossimo 8 febbraio. La conferma arriva direttamente per bocca del presidente della Serie A, Ezio Maria Simonelli, che svela anche quale fosse l’ultimo nodo: quello legato all’ arbitro. A dirigere la prima gara del massimo campionato italiano dall’altra parte del mondo sarà infatti un fischietto asiatico. Questa è una delle ultime condizioni poste dal presidente della Fifa, Gianni Infantino. Alla fine la Serie A ha accettato, pur di dare il via libera a questo esperimento. “Si giocherà lì come da programma, con Infantino ci siamo incontrati in modo cordiale e avevamo dei dubbi soprattutto sugli arbitri perché ce li avevano imposti stranieri”, ha spiegato Simonelli ai microfoni di Sportmediaset prima del fischio d’inizio della semifinale di Supercoppa Italiana a Riad tra Milan e Napoli. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Leggi anche: La Lega Serie A: «Milan-Como si giocherà a Perth l’8 febbraio». Arbitrerà un asiatico? Pare proprio di sì

Leggi anche: Serie A, Milan-Como si giocherà in Australia con arbitro asiatico

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Milan-Como a Perth: si va verso il no. Si gioca a San Siro il 17-18 o il 24-25 febbraio; Scaroni su Milan-Como a Perth: 'Comincio a essere preoccupato'; Milan-Como in Australia rischia di saltare: “Condizioni troppo stringenti”; Quando e dove si gioca Milan-Como: data, stadio e tutte le opzioni dopo il mancato ok per l'Australia.

Milan-Como a Perth (Australia), è ufficiale: l'annuncio di Simonelli, ecco quando si gioca - Como di campionato si giocherà in Australia, a Perth, come da programma. msn.com