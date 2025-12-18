Milan-Como arriva l' ufficialità | Si giocherà a Perth l' 8 febbraio

È ufficiale: Milan-Como si giocherà a Perth, in Australia, domenica 8 febbraio 2026. Dopo settimane di attese e negoziati, la sfida valida per il 24esimo turno di Serie A avrà luogo oltre oceano, portando una novità storica nel calcio italiano. Una partita che promette di essere un evento unico, unendo due città e due club in un contesto internazionale senza precedenti.

Dopo un lungo tira e molla, è finalmente arrivata la decisione ufficiale: Milan-Como, incontro valido per il 24esimo turno del campionato di Serie A, si disputerà a Perth, in Australia, domenica 8 febbraio 2026. A dare l'annuncio il presidente di Lega Ezio Maria Simonelli, raggiunto dai microfoni di Mediaset nel pre-partita della semifinale di Supercoppa Italiana tra Milan e Napoli. La decisione sarebbe maturata nelle scorse 24 ore, durante le quali la massima autorità della Serie A ha avuto modo di incontrare il presidente della FIFA, Gianni Infantino, e di confrontarsi con lui: per il momento manca ancora il via libera ufficiale da parte della FIFA e dell'Asian Football Confederation (AFC), l'organo amministrativo, organizzativo e di controllo del calcio asiatico, ma si tratterebbe di semplici formalità.

Milan-Como si giocherà in Australia con arbitri asiatici, adesso è ufficiale: “Collina ha garantito” - Como si giocherà in Australia, a Perth, l’8 febbraio 2026: adesso è ufficiale. fanpage.it

Milan-Como, c’è l’annuncio ufficiale: “Ecco dove si giocherà” - partita della semifinale di Supercoppa Italiana contro il Napoli. spaziomilan.it

A proposito di Milan-Como. Non esiste un ranking pubblico degli arbitri, ma l’arbitro asiatico più prestigioso è il qatariota Al Jassim, che ha arbitrato le finali di Champions asiatica l’anno scorso e 2020, la finale Mondiale per Club 2019, e la finale 3* posto ai M x.com

Ufficiale! Milan-Como si giocherà in Australia, il weekend dell'8 febbraio 2026 a Perth: la conferma arriva dal Presidente della Lega Serie A, Ezio Maria Simonelli: "Si giocherà lì come da programma, con Infantino ci siamo incontrati in modo cordiale e av facebook

