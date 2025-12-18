Milan Allegri rilancia Estupinan | chance da titolare contro il Napoli

Milan si prepara a sfidare il Napoli con una mossa a sorpresa di Allegri, che pensa di schierare Estupinan dal primo minuto. La decisione apre nuovi scenari in vista della semifinale di Supercoppa Italiana, suscitando interesse e curiosità tra tifosi e addetti ai lavori. La sfida promette emozioni e colpi di scena, con il tecnico che punta sulla freschezza e sulla determinazione del colombiano.

© Como1907news.com - Milan, Allegri rilancia Estupinan: chance da titolare contro il Napoli Una scelta che sorprende, ma fino a un certo punto. Massimiliano Allegri sembra intenzionato a rilanciare Pervis Estupinan dal primo minuto nella semifinale di Supercoppa Italiana contro il Napoli. Una mossa che sa di fiducia rinnovata, ma anche di ultima chiamata sportiva per un giocatore arrivato al Milan con aspettative importanti e fin qui rimasto a metà strada. L’esterno ecuadoriano, chiamato in estate a raccogliere l’eredità pesantissima di Theo Hernandez, ha vissuto mesi complicati, segnati da errori, infortuni e da un ambientamento mai realmente completato. Ora però il tecnico rossonero è pronto a rimetterlo al centro del progetto, almeno per una notte che può cambiare molto. 🔗 Leggi su Como1907news.com Leggi anche: Milan, come Allegri sostituirà Estupinan contro la Juve. E se Tomori dà forfait… Leggi anche: Juve Milan, un titolare di Allegri salterà il big match dello Stadium! È stato espulso contro il Napoli, ecco cosa è successo Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Bartesaghi, il terzino del Milan si è preso definitivamente il Milan dopo la doppietta odierna contro il Sassuolo: scalzato Estupinan - Bartesaghi, il terzino del Milan si è preso definitivamente il Milan dopo la doppietta odierna contro il Sassuolo: scalzato Estupinan Nel Milan che lotta per le prime posizioni, il dibattito si sposta ... milannews24.com

Saelemaekers e Bartesaghi dirigono il Milan: plasmati da Allegri, ora servono conferme sul futuro - La tattica dell'ex Juve ha segnato la loro svolta e se continua così il belga prolungherà il contratto. tuttosport.com

Lazio Milan, tanti cambi in difesa: spazio a Estupinan e De Winter - Segui gli aggiornamenti sui rossoneri Domani sera, il Milan torna in campo e ritrova subito l’avversario dell’ultimo, infuocato, wee ... milannews24.com

LA PROBABILE FORMAZIONE DEL MILAN Massimiliano #Allegri opta per qualche cambio per la semifinale di Supercoppa contro il #Napoli. Turno di riposo per Modric e Bartesaghi, dentro Jashari e Estupinan. Leao, invece, non dovrebbe essere dell - facebook.com facebook

Jashari: "Vedrete chi sono, al Milan imparo da Modric. Allegri fondamentale per noi" x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.