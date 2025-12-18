Milan Allegri rilancia Estupinan | chance da titolare contro il Napoli

Milan, Allegri si affida a Estupinan: possibile titolare contro il Napoli. La scelta sorprende, ma riflette la fiducia dell’allenatore nelle sue potenzialità. La semifinale di Supercoppa Italiana promette emozioni e strategie sorprendenti, con il colombiano pronto a fare la differenza. I tifosi attendono con trepidazione questa sfida cruciale, in cui ogni decisione può fare la differenza tra vittoria e sconfitta.

Una scelta che sorprende, ma fino a un certo punto. Massimiliano Allegri sembra intenzionato a rilanciare Pervis Estupinan dal primo minuto nella semifinale di Supercoppa Italiana contro il Napoli. Una mossa che sa di fiducia rinnovata, ma anche di ultima chiamata sportiva per un giocatore arrivato al Milan con aspettative importanti e fin qui rimasto a metà strada. L'esterno ecuadoriano, chiamato in estate a raccogliere l'eredità pesantissima di Theo Hernandez, ha vissuto mesi complicati, segnati da errori, infortuni e da un ambientamento mai realmente completato. Ora però il tecnico rossonero è pronto a rimetterlo al centro del progetto, almeno per una notte che può cambiare molto.

Napoli-Milan, le formazioni ufficiali: Jashari ed Estupinan titolari, Modric e Bartesaghi in panchina. Conte in difesa si affida a Juan Jesus - Le scelte di Antonio Conte e Massimiliano Allegri per la prima semifinale di Riad: calcio d'inizio alle ore 20. eurosport.it

Milan, Allegri: "Piena fiducia in Nkunku. Estupinan sta bene, ecco la scelta" - Milan, ai microfoni di Mediaset ha parlato della sfida e di alcune scelte di formazione, su tutte la scelta di Estupinan e Jashari dal primo minuto. fantacalcio.it

Napoli-Milan è stata anche Allegri vs Oriali Il battibecco parte a seguito della manata di Maignan a Politano all'inizio della ripresa, non punita dall'arbitro. L'episodio ha scatenato l'ira della panchina azzurra, protagonista di diverse proteste durante la gara - facebook.com facebook

#Milan, #Allegri: " #Supercoppa, speriamo nella finale. Con il • #Como a Perth Spero sia un'apripista, altrimenti..." x.com

