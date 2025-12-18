Milan Allegri | Il Napoli ha meritato Zufferli? Ha arbitrato bene

Dopo la sconfitta contro il Napoli e la conseguente qualificazione degli azzurri alla finale di Supercoppa 2025, Allegri ha commentato il risultato, riconoscendo il merito degli avversari e l’operato dell’arbitro Zufferli. Le sue parole riflettono sportività e rispetto, evidenziando l’importanza di analizzare le prestazioni e i dettagli di una sfida difficile.

© Parlami.eu - Milan, Allegri: “Il Napoli ha meritato. Zufferli? Ha arbitrato bene” Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, è intervenuto ai microfoni di SportMediaset dopo la sconfitta per 2-0 contro il Napoli, che ha permesso agli azzurri di qualificarsi alla finale di Supercoppa 2025. Queste le sue parole: “ Il Napoli ha meritato. Nervosismo? L’arbitro ha arbitrato molto bene, è stata molto brava la terna arbitrale. Devo analizzare la partita, purtroppo abbiamo preso due gol su cui potevamo fare molto meglio e su questo dobbiamo assolutamente migliorare. Questa sconfitta di stasera va vista come un’opportunità per metterci in piedi ed andare avanti. Era un’opportunità per vincere la coppa, ma ora dobbiamo pensare al campionato “. 🔗 Leggi su Parlami.eu Leggi anche: Pellegatti: “Il Milan gioca bene. Allegri ha sistemato certi problemi” Leggi anche: Marcello: “Il Milan gioca molto bene, ha un’identità. Vedo un Allegri nuovo” Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Allegri: 'Fofana sarà a disposizione'; Obiettivo finale per il Milan, Allegri Col Napoli gara complicata; Supercoppa, subito Conte contro Allegri: Napoli-Milan per la finale senza Lukaku e Leao; Sacchi: Milan, ecco perché lo scudetto è possibile. C'è un particolare.... Supercoppa Napoli-Milan, Allegri dopo la semifinale: «Loro forti, Zufferli ha arbitrato bene» - Neres e Hojlund affondano i rossoneri e negati all'allenatore toscano la finale di lunedì, che gli azzurri giocheranno contro ... msn.com

Il Napoli stende un Milan spento: Conte in finale di Supercoppa, ad Allegri resta solo il campionato - In una sfida tra Antonio Conte e Max Allegri, vale quasi sempre una regola: chi segna per primo vince. ilfattoquotidiano.it

Supercoppa Italiana, Napoli-Milan 2-0: Neres e Hojlund mandano gli azzurri in finale - Un gol per tempo e la squadra di Conte lunedì affronterà una tra Bologna e Inter a Riyadh. corrieredellosport.it

-Napoli-Milan di Supercoppa: le formazioni ufficiali di Conte e Allegri - facebook.com facebook

LA FORMAZIONE DEL MILAN #Allegri lascia in panchina #Modric e #Bartesaghi, out gli infortunati #Gabbia e #Leao. x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.