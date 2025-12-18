Allegri riconosce il merito del Napoli e l’ottima gestione arbitrale, commentando la sconfitta dei rossoneri. Dopo il match di Supercoppa, l’allenatore del Milan analizza la prestazione e le sfide future, evidenziando l’importanza di continuare a lavorare con determinazione. La qualificazione degli azzurri alla finale segna un momento importante per il calcio italiano, aprendo nuovi scenari e opportunità per entrambe le squadre.

© Parlami.eu - Milan, Allegri: “Il Napoli ha meritato, molto brava la terna arbitrale”

Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, è intervenuto ai microfoni di SportMediaset dopo la sconfitta per 2-0 contro il Napoli, che ha permesso agli azzurri di qualificarsi alla finale di Supercoppa 2025. Queste le sue parole: “Il Napoli ha meritato. Nervosismo? L’arbitro ha arbitrato molto bene, è stata molto brava la terna arbitrale. Devo analizzare la partita, purtroppo abbiamo preso due gol su cui potevamo fare molto meglio e su questo dobbiamo assolutamente migliorare. Questa sconfitta di stasera va vista come un’opportunità per metterci in piedi ed andare avanti. Era un’opportunità per vincere la coppa, ma ora dobbiamo pensare al campionato”. 🔗 Leggi su Parlami.eu

Leggi anche: Milan, Allegri: “Il Napoli ha meritato. Zufferli? Ha arbitrato bene”

Leggi anche: Garlando in vista di Milan Napoli: «Conte ha una strategia gesuita imparata alla Juve. Il Milan è diventato divertente, devo chiedere scusa ad Allegri, lui è cambiato molto in una cosa»

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Allegri: 'Fofana sarà a disposizione'; Obiettivo finale per il Milan, Allegri Col Napoli gara complicata; Supercoppa, subito Conte contro Allegri: Napoli-Milan per la finale senza Lukaku e Leao; Fantacalcio Milan, Allegri annuncia un recupero per la sfida contro il Napoli.

Supercoppa Napoli-Milan, Allegri dopo la semifinale: «Loro forti, Zufferli ha arbitrato bene» - Neres e Hojlund affondano i rossoneri e negati all'allenatore toscano la finale di lunedì, che gli azzurri giocheranno contro ... msn.com