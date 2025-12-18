Milan Allegri dopo il Napoli | Prendiamo gol in maniera troppo facile

Dopo la sconfitta contro il Napoli in semifinale di Supercoppa Italiana, Massimiliano Allegri analizza la prestazione del Milan. L'allenatore rossonero ha sottolineato le difficoltà difensive e la facilità con cui si subiscono i gol, evidenziando l’esigenza di miglioramenti. La sfida, disputata all'Al-Awwal Park di Riyadh, lascia spazio a riflessioni e stimoli per il futuro dei rossoneri.

Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato a 'SportMediaset' dopo Napoli-Milan, semifinale della Supercoppa Italiana che si è svolta all'Al-Awwal Park di Riyadh (Arabia Saudita).

