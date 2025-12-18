Milan Allegri | Complimenti al Napoli Due gol a partita | avvertimento a tornare a difendere meglio
Massimiliano Allegri ha commentato la sfida tra Napoli e Milan, sottolineando i meriti degli azzurri e evidenziando la necessità di migliorare la fase difensiva dei rossoneri. Dopo la semifinale di Supercoppa Italiana disputata a Riyadh, l’allenatore si è espresso ai microfoni di 'Milan TV', lanciando un chiaro avvertimento alla sua squadra.
Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato a 'Milan TV' dopo Napoli-Milan, semifinale della Supercoppa Italiana che si è svolta all'Al-Awwal Park di Riyadh (Arabia Saudita). 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
