Massimiliano Allegri ha commentato la sfida tra Napoli e Milan, sottolineando i meriti degli azzurri e evidenziando la necessità di migliorare la fase difensiva dei rossoneri. Dopo la semifinale di Supercoppa Italiana disputata a Riyadh, l’allenatore si è espresso ai microfoni di 'Milan TV', lanciando un chiaro avvertimento alla sua squadra.

Milan, Allegri: "Complimenti al Napoli. Due gol a partita: avvertimento a tornare a difendere meglio"

Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato a 'Milan TV' dopo Napoli-Milan, semifinale della Supercoppa Italiana che si è svolta all'Al-Awwal Park di Riyadh (Arabia Saudita). 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

