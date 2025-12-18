Migrazioni e sicurezza I progressi al Consiglio europeo

Il Consiglio europeo ha registrato significativi progressi su temi di migrazioni e sicurezza. A gennaio, la Commissione presenterà un nuovo regolamento che riflette molte delle istanze italiane, segnando un passo importante verso una gestione più efficace e condivisa di queste sfide cruciali per l’Unione.

© Formiche.net - Migrazioni e sicurezza. I progressi al Consiglio europeo Ci sono progressi in Ue sul fronte migrazioni e sicurezza. Da un lato il nuovo regolamento che verrà presentato a gennaio dalla commissione europea che, in larga parte, riprende i rilievi italiani. E dall’altro il comune sentire di 15 Paesi: Italia, Danimarca, Paesi Bassi, Austria, Bulgaria, Cipro, Croazia, Germania, Grecia, Polonia, Repubblica ceca, Lettonia, Malta, Ungheria e Svezia. A margine del Consiglio europeo Giorgia Meloni ha messo a sedere i primi ministri danese, Mette Frederiksen, e olandese, Dick Schoof per fare il punto sulle soluzioni innovative in ambito migratorio. Mentre la presidente von der Leyen ha illustrato i principali filoni di lavoro, soffermandosi in particolare sui sostanziali progressi registrati sui negoziati relativi al Regolamento rimpatri e alla lista Europea di Paesi di origine sicuri, l’Italia ha ricordato lo sforzo di Roma tarato su formule nuove, come l’accordo raggiunto con l’Albania. 🔗 Leggi su Formiche.net Leggi anche: Ucraina, asset russi e sicurezza. Dossier e scenari del Consiglio europeo visti da Ecfr Leggi anche: Parla Von der Leyen in vista del Consiglio europeo: il tema saliente è la sicurezza, ma non solo Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Consiglio europeo del 18 e 19 dicembre, le Comunicazioni del Presidente Meloni alla Camera; Migranti, via libera Consiglio Ue a nuovo regolamento su rimpatri e hub in Paesi terzi; Consiglio Ue: maggioranza, sicurezza e difesa riguardano tutti i confini Unione; Umerov parla di progressi reali nei colloqui con gli inviati statunitensi, ma restano nodi su territorio e garanzie. Consiglio d’Europa: “integrazione migranti è fondamentale per garantire pace, sicurezza e prosperità alle comunità locali” - (Strasburgo) "In un contesto di crescente retorica di intolleranza nei confronti dei migranti, invitiamo gli enti locali e regionali, congiuntamente ai loro governi nazionali, a riconoscere i contribu ... agensir.it

CEDU, tra diritti dei migranti e sicurezza: la spinta di Italia e Danimarca per un nuovo equilibrio europeo - Alla Conferenza dei Ministri della Giustizia del Consiglio d’Europa tenutasi a Strasburgo, 27 Paesi membri hanno approvato a maggioranza una dichiarazione congiunta sulla Conv ... stranieriinitalia.it

Consiglio d’Europa: conferenza su migrazione e diritti umani. Berset: “Garantire libertà e sicurezza” - Migrazione e Convenzione europea dei diritti dell'uomo saranno i temi all’ordine del giorno di una conferenza ministeriale informale che si terrà il 10 dicembre a Strasburgo. agensir.it

Documento di strategia per la sicurezza nazionale redatto dall'amministrazione Trump: prevale il dissenso degli italiani sulla maggior parte dei punti. Tuttavia, il 45% concorda sul fatto che le migrazioni cambieranno in modo fondamentale l'identità europea x.com

Nordio, ministro della Giustizia, al Consiglio d’Europa rilancia il dibattito su diritti, sicurezza e migrazioni, sostenendo la Corte EDU e la futura Dichiarazione di Chisinau. - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.