Le migrazioni sono storie di speranza e sofferenza, frammenti di vite che attraversano confini in cerca di un futuro migliore. Dietro ogni volto c’è un passato di dolore, un desiderio di salvezza. È nostro dovere costruire ponti di aiuto e solidarietà, non muri di indifferenza, riconoscendo la dignità di chi affronta il viaggio più difficile. Solo così possiamo creare un mondo più giusto e umano.

© Iltempo.it - Migranti: Ascani, 'ponti non muri, aiuto non indifferenza'

Roma, 18 dic (Adnkronos) - "Dietro ogni migrante c'è una storia di dolore. Nessuno sfida l'ignoto e la morte se non spinto da sofferenza e disperazione. Nemici sono i conflitti, la miseria, la fame e la violenza non chi scappa in cerca di vita. Servono ponti non muri. Aiuto non indifferenza. Integrazione non rifiuto". Lo scrive sui sociale Anna Ascani, vice presidente della Camera, Pd. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Leggi anche: Chivu alla vigilia di Inter Liverpool: «Non metto muri, costruisco ponti»

Leggi anche: Migranti, Papa: no alla freddezza dell'indifferenza

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

MIGRANTI, ASCANI: SERVONO PONTI NON MURI - Nessuno sfida l’ignoto e la morte se non spinto da sofferenza e disperazione. 9colonne.it

“Costruire ponti e non muri”: i messaggi contro la guerra e in difesa dei migranti nell’omelia per Papa Francesco - Nella solenne cornice di Piazza San Pietro, il cardinale Giovanni Battista Re ha celebrato i funerali di Papa Francesco. fanpage.it

"Chiedeva ponti, non muri" - Papa Francesco poteva esser descritto in molti modi, tanti sono i mondi che Bergoglio ha attraversato e i messaggi che ha mandato. quotidiano.net

Da ieri Giorgia Meloni, Piantedosi, la loro maggioranza e i giornali di riferimento ci stanno inondando di dichiarazioni trionfalistiche sul successo in Europa del modello italiano sui migranti, sul protocollo Albania diventato un modello universale, sulla svolta ep - facebook.com facebook