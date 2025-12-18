Migliori pandori in Italia | tre irpini nella Top 10 di Dissapore
Tre pandori su dieci nella Top 10 di Dissapore 2025 sono italiani, provenienti dalla provincia di Avellino. Un risultato che testimonia la crescente maturità tecnica e culturale di una generazione di lievitisti irpini, capaci di distinguersi e conquistare il palato degli esperti. Un riconoscimento che mette in luce l’eccellenza del comparto dolciario irpino e la passione che anima questi artigiani del lievito madre.
Tre pandori su dieci, nella classifica 2025 di Dissapore, arrivano dalla provincia di Avellino. Un risultato che non è frutto del caso, ma il segno tangibile di una maturità tecnica e culturale raggiunta da una interessante generazione di lievitisti irpini, capaci di confrontarsi – e spesso. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
