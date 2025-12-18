Microcamere a casa per spiare le figlie minorenni della compagna | arrestato elettricista aveva decine di immagini di ragazzine

Un elettricista è stato arrestato dopo aver installato microcamere in casa, con l’obiettivo di spiare le figlie minorenni della compagna. Professionista nel settore dei sistemi di videosorveglianza, aveva nascosto dispositivi in ambienti come il bagno, raccogliendo decine di immagini di ragazzine. Un episodio che solleva gravi questioni sulla privacy e sulla sicurezza, evidenziando i rischi di abusi anche da parte di chi lavora nel settore della videosorveglianza.

