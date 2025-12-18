Michielotto Bus festeggia dieci anni con FlixBus

Dal cuore dell'Europa, Michielotto Bus celebra un decennio di passione e affidabilità con FlixBus. Un viaggio lungo dieci anni, oltre 30 mila corse e più di 24 milioni di chilometri percorsi, testimoniano un impegno costante nel offrire comfort e sicurezza ai propri passeggeri. Un traguardo importante che segna l’inizio di nuovi orizzonti e sfide nel mondo del trasporto europeo.

Dieci anni di collaborazione, oltre 30 mila corse effettuate e più di 24 milioni di chilometri percorsi sulle strade europee. FlixBus e Michielotto Bus, storica azienda di Vigonza, celebrano un decennio di attività condivisa che ha visto Padova e il Nord-Est al centro delle principali direttrici. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it Leggi anche: Contraste festeggia dieci anni con un ciclo di cene evento Leggi anche: Carolyn Smith festeggia dieci anni di battaglia contro il cancro con grande emozione Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Vi hanno appena aggiunto al gruppo '#Capodanno2026 Niente panico! Anche quest'anno ci siamo noi! Il 31 dicembre, al cinema #4Fontane, festeggiamo l’arrivo del nuovo anno con un Capodanno di anteprime esclusive: SIRÂT di Oliver Laxe NO OTHER - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.