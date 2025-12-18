Mi hanno abbattuto come un elefante 13 giorni in mezzo ai pazzi l’attore di Mare Fuori Artem Tkachuk racconta il Tso | come sta adesso

Artem Tkachuk, protagonista di Mare Fuori, condivide la sua esperienza traumatica durante il ricovero forzato: 13 giorni in un contesto difficile, tra confusione e sfide. La sua testimonianza apre una finestra sulla complessità della salute mentale e sulla forza di resistere senza scuse o spiegazioni. Un racconto che invita a riflettere sulla cura e sulla dignità di chi affronta momenti difficili.

«Non chiedo scusa a nessuno e non devo dare spiegazioni a nessuno. . Nell’ambulatorio avevo solo stracciato le flebo dalle vene, ero uscito a fumarmi una sigaretta per calmarmi e quando sono rientrato con calma mi hanno abbattuto come un elefante e mi sono svegliato per 13 giorni con un Tso in mezzo ai veri pazzi». A raccontarlo sui social è Artem Tkachuk, 25enne di origini ucraine che ha impersonato il ruolo di “Pino ‘o pazzo” nella fiction Mare Fuori. L’attore, cresciuto ad Afragola, dopo tre mesi di silenzio, ha raccontato nelle storie condivise sul suo profilo Instagram da quasi 700mila follower la sua versione rispetto a ciò che accadde durante il suo ricovero all’Ospedale Pellegrini di Napoli la sera del 18 settembre scorso. 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: Artem Tkachuk, l'attore di Mare Fuori lascia i social: «Non provo più niente in questa vita. In ospedale abbattuto come un elefante, per 13 giorni nel tso in mezzo ai pazzi»

Leggi anche: “Avevo stracciato la flebo dalle vene per fumare una sigaretta per calmarmi. Mi hanno abbattuto come un elefante e 13 giorni nel TSO”: così Artem Tkachuk di Mare Fuori

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Artem Tkachuk: 13 giorni in una TSO in mezzo ai veri pazzi, non provo più niente in questa vita; Artem Tkachuk: Non chiedo scusa a nessuno. Ho solo stracciato le flebo e mi sono ritrovato in Tso per 13 giorni; Artem Tkachuk dopo la TSO: “Tredici giorni in mezzo ai veri pazzi. Ora in me c’è il vuoto assoluto”.

“Avevo stracciato la flebo dalle vene per fumare una sigaretta per calmarmi. Mi hanno abbattuto come un elefante e 13 giorni nel TSO”: così Artem Tkachuk di Mare Fuori - L'attore di Mare Fuori svela il suo dramma: 13 giorni di TSO dopo aver rimosso la flebo per uscire a fumare una sigaretta ... ilfattoquotidiano.it