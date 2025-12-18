Mezzi gratis in tutto il Lazio per gli under 19 | arriva l' emendamento al bilancio regionale

Il Lazio apre le porte ai giovani con un nuovo emendamento che destina 30 milioni di euro per garantire viaggi gratuiti a tutti gli under 19 sui mezzi pubblici regionali. Un'iniziativa pensata per agevolare gli spostamenti dei più giovani, promuovendo mobilità sostenibile e accessibilità. Una grande opportunità per studenti e giovani lavoratori di muoversi liberamente e senza costi, favorendo inclusione e crescita nel territorio.

© Romatoday.it - Mezzi gratis in tutto il Lazio per gli under 19: arriva l'emendamento al bilancio regionale Un emendamento per stanziare 30 milioni di euro per permettere agli under 19 del Lazio di viaggiare gratuitamente sui mezzi del trasporto pubblico. È la proposta, a prima firma Zuccalà del Movimento 5 stelle, avanzata dalle opposizioni per incentivare l'utilizzo di treni, bus e metro.

Natale on tour 2025, trasporti pubblici gratis nel Lazio per under 25 dall’8 dicembre al 6 gennaio - La Regione Lazio ha deciso di rendere questo Natale speciale per i giovani offrendo una possibilità unica: dall’8 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026, tutti i ragazzi e le ragazze tra i 16 e i 25 anni pot ... msn.com

