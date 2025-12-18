Metromare e Roma Nord promosse da Ansfisa | arriva il certificato di sicurezza

Metromare e Roma Nord, promosse da Ansfisa, ottengono il certificato di sicurezza. Un riconoscimento che, pur avendo un impatto concreto limitato sui pendolari, garantisce standard elevati per le ferrovie. La certificazione rappresenta un passo importante verso il miglioramento della qualità e della tutela degli utenti, consolidando la fiducia nel sistema di trasporto pubblico.

© Romatoday.it - Metromare e Roma Nord promosse da Ansfisa: arriva il certificato di sicurezza Per i pendolari, nel concreto, cambierà poco ma adesso le ferrovie Metromare e Roma Nord sono certificate come "sicure". Dopo la cessione da Atac a Cotral nel luglio 2022, infatti, le due linee regionali non avevano il certificato d'idoneità all'esercizio, un documento che rilascia Ansfisa.

